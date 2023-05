Além de atender no seu gabinete e despachar as demandas do Poder Legislativo principalmente para o Executivo Municipal, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), também mantem uma rotina diária de fiscalização e acompanhamento das obras e execução no município.

Na última sexta-feira (26), o presidente Tuti percorreu a Vicinal 4ª Leste, no Setor Leste, para verificar as condições da logística de transporte, mas principalmente para acompanhar o início das obras de preparação para remoção de uma ponte de madeira de aproximadamente oito metros de comprimento para a construção de uma galeria pré-moldada de aduelas de concreto armado.

A construção da nova galeria havia sido indicada pelo presidente Tuti e pelo primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, vereador Bernardo Patrício dos Santos (MDB).

“Estamos acompanhando a execução desta obra e parabenizamos o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, e o prefeito Valdemar Gamba por dar andamento em mais uma obra tão importante para o transporte da produção do nosso município e por atender mais uma indicação nossa juntamente com o vereador Bernardo Patrício”, disse Tuti.