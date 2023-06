Na tarde desta quarta-feira, dia 31 de maio, durante sessão no Senado Federal, o senador por Mato Grosso, Jaime Campos, destacou o trabalho e liderança do prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba.

“Quero registrar a presença do prefeito Chico Gamba de Alta Floresta. É um prefeito que está se destacando muito na política de Mato Grosso. Está fazendo um excelente trabalho à frente daquele município. O Chico está contribuindo com o desenvolvimento econômico e social de Alta Floresta e região”, pontuou o senador Jaime Campos.

Para o prefeito Chico Gamba, esse reconhecimento de um político que faz parte da história de Mato Grosso é algo muito significante. “Agradeço o senador por suas palavras, ele tem uma história política de luta pelo Estado. É uma honra poder caminhar ao lado do senador e juntos trabalhar pelo melhor de Alta Floresta”, destaca.

Também nesta quarta-feira, o prefeito de Alta Floresta, acompanhado do senador e do prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira, tiveram uma audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, referente a demarcação territorial das divisas dos estados de Mato Grosso e Pará.