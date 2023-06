Os vereadores aprovaram nas últimas sessões ordinárias três requerimentos de autoria do vereador Darli Luciano da Silva (Podemos) pedindo informações ao Executivo Municipal referente a contratação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Municipal de Sinop, dos imóveis locados pelo município para uso da Prefeitura de Alta Floresta e sobre a prestação de serviços de publicidade.

Na Sessão Ordinária do dia 23 de maio foram aprovados os Requerimentos 36/2023 e 37/2023. O primeiro o vereador solicita que o Executivo Municipal providencie o encaminhamento, com a maior brevidade possível, de cópias das ATAS das reuniões realizadas entre a prefeitura de Alta Floresta e a AGER de Sinop, e os trabalhos desenvolvidos por esta agência na execução do contrato que foi firmado com o município, através da Lei nº 2.714/2022, para apreciação.

Já no segundo requerimento, o vereador solicitou informações referentes a todos os imóveis locados para uso da Prefeitura de Alta Floresta, principalmente a quantidade de imóveis, as localizações, quais secretarias estão destinados, quais valores pagos para apreciação.

Já na Sessão Ordinária do dia 30 de maio, terça-feira, foi aprovado o Requerimento 38/2023, com a solicitação de cópias dos contratos da agência de publicidade da empresa Maisa Hammerschmit, bem como todas as informações sobre o contrato e prestação de serviço da empresa, como as planilhas de inserções, aonde foram publicadas, se foram impressas, qual o tamanho, se foi áudio ou audiovisual, qual o tempo e quantas inserções e qualquer informação que julgar necessários, para apreciação.