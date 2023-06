O vereador Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, percorreu as estradas vicinais no Setor Oeste, na zona rural do município, com o propósito de verificar as condições de trafegabilidade e também verificar as obras executadas pela Prefeitura. Na Vicinal Travessa do Espanhol, o Presidente do Poder Legislativo vistoriou a recuperação de uma ponte de madeira e a construção de um bueiro tubular com tubos de polietileno.

“Os trabalhos não param, a prefeitura mantém ritmo acelerado para manter nossas estradas vicinais em boas condições para o transporte da produção e nós, como vereador, continuamos o trabalho de fiscalização e vistoria”, ressaltou Tuti.