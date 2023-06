O Dia do Doador Voluntário de Sangue é celebrado no mundo inteiro em 14 de junho. Data criada por iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, e é uma homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, um imunologista austríaco de 1868 que descobriu o fator Rh e várias diferenças entre os diversos tipos sanguíneos.

Em Alta Floresta, a Unidade de Coleta e Transfusão (UCT), localizada anexo ao Hospital Regional, realiza campanhas anuais para manter o estoque de bolsas de sangue em dia. Atualmente, de acordo com bioquímico e coordenador da UCT Rafael Carvalho, o estoque está regularizado, porém a coleta continua no período das 7 às 11 horas de segunda a sexta. A UCT/AF ressalta que continuará com as coletas de sangue nos municípios de Carlinda e Alta Floresta e também com os atiradores do Tiro de Guerra de Alta Floresta (TG 09-001), ação está iniciada em janeiro deste ano.

A vereadora Ilmarli Teixeira (PT) em visita a unidade no dia 14, observou que cerca de 10 pessoas foram até a unidade para realizar a doação de sangue, contudo, todas elas estavam inaptas devido gordura no sangue, leucocitose e sintomas gripais. Para ser doador é preciso estar em boas condições de saúde; além disso, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos, pesar no mínimo 51Kg, estar descansado, alimentado e hidratado.

“Parabéns você doador que salva muitas vidas com apenas uma única doação! Esse é um gesto de amor que pode gerar muitos sorrisos”, disse Ilmarli, em entrevista.