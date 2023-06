Alta Floresta acaba de receber a ambulância adquirida pela Prefeitura com recursos estaduais liberados através de uma emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Ondanir Bortolini – Nininho (PSD). A aquisição do veículo atende um pedido do vereador Reginaldo Luiz da Silva (Naldo), representante da comunidade da Pista do Cabeça.

O parlamentar articulou R$ 200 mil para a compra da ambulância. O governo municipal completou o valor de R$ 305,5 mil com uma contrapartida de R$ 105,5 mil. Nininho enfatiza a importância dessa ambulância para os moradores da comunidade da Pista do Cabeça. "Será um grande benefício para a região. Estou feliz em poder contribuir com a melhoria dos serviços de saúde prestados à população", pontua.

Nininho acrescenta que o veículo será fundamental para garantir uma resposta rápida e eficiente no atendimento dos casos de emergência. "A saúde é uma prioridade, e essa ambulância irá melhorar significativamente o acesso aos serviços de saúde para os moradores da comunidade da Pista do Cabeça, proporcionando um atendimento adequado e mais ágil", relata.

PARCERIA

O vereador Naldo destaca que apenas quem vive na Pista do Cabeça sabe das dificuldades enfrentadas e agradece ao deputado Nininho e ao prefeito Chico Gamba pela compra da ambulância. "Essa conquista é muito importante para nossa comunidade, só quem mora aqui sabe da nossa realidade. Também quero agradecer ao Nininho e ao prefeito Gamba por esse trabalho", enaltece.

O prefeito Chico Gamba reconhece a importância da parceria entre o município, o deputado Nininho e o Governo do Estado. Ele agradeceu ao governador Mauro Mendes, Nininho, vereador Naldo e à Câmara de Vereadores, destacando que a união beneficia toda a sociedade. O prefeito concluiu afirmando que sua gestão está trabalhando para o bem de todos.

“Parabéns ao vereador Naldo, ao Tuti, que é o presidente da Câmara, à vereadora Leonice e ao prefeito Chico Gamba pelo trabalho que realizam em Alta Floresta. Um trabalho conjunto e eficiente é a chave para impulsionar o progresso, criando um ambiente próspero que beneficia o município e as pessoas que nele vivem”, completa Nininho.