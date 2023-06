O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), participou na tarde deste sábado (17) da abertura da tradicional Festa do Laço Comprido. O evento é o maior do segmento na região e um dos maiores do Centro-Oeste.

Organizado pelo casal Júnior e Renata Lopes, a abertura da 11ª edição aconteceu na Estância São Francisco e contou com a presença de bom público e competidores de vários municípios da região e do Estado. A Festa do Laço Comprido é marcada pelo alto nível dos competidores.

A última edição, realizada em 2022, distribuiu mais de R$ 70 mil em prêmios e teve a participação de competidores dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Pará e Paraná. Ao todo foram 130 grandes peões de laço naquela edição.

O evento que começou neste sábado promete grandes emoções e um nível de excelência entre os competidores. “A Festa do Laço Comprido já é consolidada e um dos grandes eventos em nível de Brasil, com laçadores vindos de vários estados, inclusive da nossa região. Então, mais uma vez agradecer o convite e parabenizar o Júnior e a Renata Lopes que organizaram com excelência mais este evento”, disse Tuti.