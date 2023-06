Durante visita na capital Cuiabá, a vereadora Ilmarli Teixeira (PT) participou da primeira plenária estadual da região Centro-Oeste para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Governo Federal e ao mesmo tempo se reuniu com o Deputado Estadual Valdir Barranco no dia 16 de junho para alinhar ações voltadas ao município de Alta Floresta – MT.

Na oportunidade, dialogaram sobre ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, bem como as ações do programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Presidente Lula, que tem como objetivo facilitar o acesso a moradia para as famílias.

A visita foi importante também para construir agendas do deputado para o interior de Mato Grosso, principalmente em Alta Floresta nos dias 27 e 28 de junho, com visitas a determinados setores e entidades, e reunião ampliada com simpatizantes e filiados no período noturno para o fortalecimento do Partido e das ações na região, uma vez que o deputado tem uma articulação direta com o Governo Lula. “Isso nos ajuda a criar mecanismos tanto nosso mandato no município quanto as ações parlamentares do próprio deputado. Ações importantes que alinhamos e quem ganha com isso é a população. As pessoas que precisam que as ações do presidente Lula venham de encontro com as necessidades”, disse Ilmarli.

Muitas emendas parlamentares já foram destinadas para Alta Floresta por meio do deputado Barranco, incluindo uma no valor de R$ 75 mil para o incremento de custeio da atenção primária da Saúde Municipal, e mais recentemente um recurso no valor aproximado de R$200 mil que foi destinado ao setor habitacional para a aquisição de uma máquina de fabricação de tijolos ecológicos.

Outros recursos destinados à saúde estão sendo viabilizados por meio da ex-deputada federal Rosa Neide no valor de R$ 300 MIL para a atenção básica de Alta Floresta. “Todas essas ações vem para fortalecer nosso mandato e nossa condição enquanto Partido dos Trabalhadores, são ações que a população necessita e que o nosso mandato busca construir de uma forma coletiva”, disse a parlamentar. O mandato da vereadora Ilmarli é coletivo, participativo e popular.