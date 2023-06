Obra terá início nos próximos dias e será executada pela Prefeitura de Alta Floresta com recursos próprios. Nova Avenida terá 15 metros de largura e pelo menos nove rotatórias

No primeiro mandato como vereador por Alta Floresta exercido entre os anos de 2001 a 2004, o vereador Derci Paulo Trevisan, o Pitoco, defendeu a duplicação e melhoria na infraestrutura da Perimetral Rogério Silva junto a gestão do então prefeito Romoaldo Júnior.

Hoje, mais de 20 anos depois, no seu segundo mandato no parlamento municipal, o vereador cobrar as melhorias da gestão do prefeito Valdemar Gamba no início do mandato. Pitoco ressalta que com o desenvolvimento do município houve também o aumento no número de veículos circulando nas ruas e avenida da cidade, principalmente na Perimetral Rogério Silva e cobrou do executivo a execução de um projeto arrojado para resolver definitivamente o problema da via.

"Quando assumi o mandato, nas primeiras sessões, apresentei uma indicação cobrando as melhorias como a duplicação e a transformação da Perimetral em uma Avenida comercial, essas medidas são urgentes para proporcionar mais segurança no trânsito, pois a Perimetral Rogério Silva é uma via muito estreita e concentra uma circulação intensa de veículos", disse.

Na última terça-feira (13), o vereador Pitoco e o prefeito Valdemar Gamba percorreram a Perimetral Rogério Silva juntamente com a equipe técnica do setor de engenharia da Prefeitura. Na vistoria foi verificado os postes de energia que terão que ser movidos e os pontos de rotatórias, por exemplo.

De acordo com Pitoco, o projeto de duplicação da Perimetral Rogério Silva terá início nos próximos dias e prevê o alargamento da via em 2 metros e 75 centímetros de cada lado, totalizando uma avenida com 15 metros de largura. A via será dividida por uma mureta e terá entre 9 a 10 rotatórias.

"As obras serão executadas pela Secretaria de Infraestrutura e isso deverá gerar uma economia de aproximadamente R$ 2 milhões. Temos certeza de que ficará uma avenida muito bacana para todos e o comércio vai ganhar muito com isso. Será uma das obras mais importantes para Alta Floresta", disse o Vereador.