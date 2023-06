As ações do presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), também estão voltadas para a educação, sobretudo, as reivindicações por melhorias nas unidades escolares para o desenvolvimento das atividades e da qualidade de ensino.

Na manhã da última quinta-feira (15), o presidente Tuti entregou um refrigerador na Escola Municipal Castelo Branco localizada na Comunidade Santa Rita, na Vicinal 5ª Oeste.

“A secretaria de Educação está equipando todas as escolas e nessa escola eu tive a honra de acompanhar a entrega. Parabéns a secretaria de educação pelos investimentos e melhorias das escolas do nosso município”, disse.

De acordo com o Censo Escolar 2022 divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a Escola Castelo Branco conta com 126 alunos matriculados regularmente no Ensino Infantil e Ensino Fundamental, além de 17 professores.

A infraestrutura da escola conta, principalmente, com acessibilidade, alimentação escolar, biblioteca, sala de Leitura.