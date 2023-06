Uma das alterações trata do benefício a ser pago aos pescadores, que deve ser em torno de um salário mínimo por três dos cinco anos de proibição da pesca. A princípio, esse valor seria escalonado.

O projeto de lei conhecido como "Transporte Zero", que pretende proibir a pesca comercial por cinco anos no estado, passou por mudanças no texto da proposta em tramitação na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (21).

A proposta foi aprovada em primeira votação na sexta-feira (2), e volta a ser votada no dia 28 deste mês. Uma das alterações que o substitutivo integral do projeto fez na proposta inicial foi sobre o pagamento do benefício aos pescadores, atendendo a uma das reinvindicações dos deputados estaduais.