O presidente da Câmara Municipal, vereador Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), e o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba (PSD), acompanharam na terça-feira (20) as obras de preparação para a pavimentação asfáltica no bairro Jardim Araras e no Bairro Alvorada.

As obras no Bairro Alvorada estão sendo executadas por uma empresa contratada pela Prefeitura de Alta Floresta para execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, objeto da primeira etapa que está em execução juntamente com preparação do subleito.

A obra faz parte de um convênio de mais de R$ 4 milhões assinado entre o município e o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). Deste total, mais de R$ 2,7 milhões são do Governo do Estado e o restante mais de R$ 1,3 milhões é contrapartida da prefeitura.

Já no Jardim Araras, os dois gestores vistoriaram a execução das obras de preparação do solo para a pavimentação. A obra está sendo executada com recursos próprios do município pela Prefeitura de Alta Floresta, através das Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

De acordo com o presidente Tuti serão pavimentados aproximadamente 20 mil metros quadrados de asfalto. Além do Jardim das Araras também será contemplado com a pavimentação o loteamento dos servidores.