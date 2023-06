Vereador solicita através de requerimento todos os contratos celebrados pela administração municipal nos últimos 11 anos para a contratação de médicos

Os vereadores aprovaram por unanimidade na sessão ordinária de terça-feira (20) o Requerimento 43/2023 de iniciativa do vereador Darli Luciano da Silva com pedido de informações ao executivo municipal.

No documento lido e deliberado pelo soberano plenário, o vereador Luciano solicita que seja oficiado o prefeito Valdemar Gamba, para que através do órgão competente determine, com a maior brevidade possível, a disponibilidade de todos os contratos celebrados pela Administração Pública Municipal, com o objetivo de contratação de profissionais médicos para atuar na saúde do município de Alta Floresta no período compreendido entre o ano de 2012 até 2023.,

De acordo com o autor, o objetivo do requerimento é a apreciação dos contratos firmados.