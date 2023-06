O vereador Marcos Roberto Menin (MDB) acompanhou nesta sexta-feira (23) a vistoria do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) no Projeto de Assentamento Júlio Firmino Domingues (Vila Rural). A vistoria foi realizada pelo Assistente Social Ademir de Oliveira e pelo Agrimensor Rodolfo Cavalcante, e foi acompanhada também pelos representantes da empresa Terra Consultoria, os engenheiros Thiago Rossi Domingues e Valdir Borges de Pinho, o engenheiro agrônomo Rafael Paganotti Barros - técnico da Prefeitura de Alta Floresta, e a presidente da associação Vera Lúcia dos Santos.

De acordo com o vereador Menin, a visita social faz parte do processo de regularização para a emissão de 29 títulos definitivos de propriedades do P.A. A regularização da Vila Rural Júlio Firmino Domingues foi uma das principais bandeiras defendidas pelo vereador Marcos Menin ainda no seu primeiro mandato, e como resultado foram regularizados os lotes da Vila Rural Nossa Senhora Aparecida e iniciada o processo de regularização que está em andamento.

O assistente social do Intermat, Ademir de Oliveira, ressaltou a importância da visita social e mostrou satisfação ao ver que os lotes do assentamento estão produtivos. Já o Agrimensor Rodolfo Cavalcante elogiou o trabalho de georreferenciamento executado e parabenizou a parceria feita entre o Intermat, a Prefeitura de Alta Floresta e a empresa Terra Consultoria.

Além de visitar as famílias, os técnicos do Intermat vistoriaram principalmente os trabalhos de georreferenciamento.

O vereador Marcos Menin destacou que a visita desta sexta-feira é mais um importante passo para a titulação definitiva. Ele também ressaltou que a regularização dos imóveis vai significar a independência para os produtores que poderão investir em suas propriedades para diversificar a produção.