A convite do vereador Darli Luciano da Silva (Podemos) pais e profissionais das áreas de saúde e educação, principalmente, participaram na noite de quarta-feira (28) de uma importante reunião no Plenário da Câmara Municipal, com o objetivo de reativar a Associação de Amigos do Autista de Alta Floresta (AMA-AF).

A reunião contou com a presença do vereador Marcos Roberto Menin e da vereadora Francisca Ilmarli Teixeira, da professora Rudimaria Santos, o diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Nilson Pereira da Silva, e o enfermeiro Fábio Francoly Franciscon, responsável pelo atendimento de médica complexidade na Secretaria Municipal de Saúde.

Durante a reunião de aproximadamente 01h30min, os pais receberam informações sobre a rede de atendimento da rede municipal de ensino, principalmente nos anos iniciais – educação infantil – e na rede municipal de saúde. Além das dificuldades e carências de atendimento principalmente especializado.

O vereador Luciano Silva explicou para os pais e profissionais que a reativação da AMA tem o objetivo de buscar junto ao poder público, principalmente, a aplicação das políticas públicas, mas também investimentos que garantam um atendimento digno para os autistas.

“A nossa intenção é contribuir com a reativação da AMA para termos uma associação que represente os autistas e suas famílias e possamos garantir atendimentos e espaços especializados para os autistas em Alta Floresta”, frisou o vereador Luciano Silva

Motivados vinte e dois voluntários entre pais e profissionais assinaram a relação de novos membros da AMA. O próximo passo será uma nova reunião para definição da função de cada membro da nova diretoria.