O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, vereador Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), fiscalizou na manhã de terça-feira (27) as obras de instalação da rede de água potável no Bairro Alvorada.

De acordo com o presidente Tuti, além da rede de água o bairro também está sendo contemplado com as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, em fase inicial.

A pavimentação e a rede de drenagem fazem parte estão sendo executadas pela Construtora Global e Engenharia, e fazem parte do projeto de pavimentação asfáltica do bairro executado pela Prefeitura de Alta Floresta em parceria com o Governo do Estado, através do convênio 962/2021, que foi firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). O investimento previsto é de mais de R$ 4,1 milhões.