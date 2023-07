Deputado recebeu os vereadores Eder Mineirinho e Zé da Baiana, para dar sequência as tratativas e apresentar outras demandas do município.

Mais qualidade de vida. O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, destinou ao município de Nova Monte Verde, através de emenda parlamentar, R$100 mil reais para melhorias na realização de exames médicos e R$500 mil para projetos de pavimentação de uma comunidade da cidade.

O deputado se reuniu com os vereadores Eder Mineirinho e José Alves, popular Zé da Baiana, na tarde desta quarta-feira (05) na Primeira Secretaria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Para a área da saúde, o investimento resultará na oferta de vários exames em muitas especialidades que já estão atrasados no município. Pacientes aguardam para fazer exames como ultrassonografia e ressonância magnética, o valor destinado ao município surtirá em celeridade à fila de esperas como garante o vereador Zé da Baiana. “A fila vai andar e nosso povo vai ter um pouco mais de conforto”.

Já a pavimentação será destinada para a Comunidade São José, dentro do território do município. “Estamos contentes com a ajuda do Max em nosso município, porque sabemos das dificuldades que existem”, pontuou o vereador Eder Mineirinho.