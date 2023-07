Prefeitura realizará dia 21 de julho o processo licitatório para a contratação de empresa especializada para execução das obras

“As obras da Creche no bairro Jardim Imperial serão retomadas”, confirmou o vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB), vice-presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta e líder do Executivo no Legislativo Municipal.

De acordo com o vereador Claudinei, a Prefeitura realizará no dia 21 de julho, sexta-feira, o processo licitatório na modalidade Tomada de Preço para a contratação de empresa especializada para continuação da obra de construção da creche. O valor investido será de R$ 2.695.470,59.

A obra foi lançada pela primeira vez em novembro de 2016, mas não avançou muito. Um novo lançamento em 2019 deu esperança de conclusão, mas novamente problemas com a empresa responsável pela obra fizeram com que a construção fosse interrompida novamente.

Agora depois de ficar cerca de 4 anos parada a construção será retomada pela Prefeitura em atendimento às indicações e cobranças do vereador Claudinei de Jesus.

“A retomada desta obra foi uma das primeiras demandas que defendemos junto ao Executivo em uma reunião com a comunidade escolar e o perfeito Valdemar Gamba. Então, a confirmação de que a construção será retomada nos deixa contente principalmente porque esta creche significa melhoria no atendimento dos alunos”, ressaltou o Vereador.

A nova sede da Escola Municipal de Educação Infantil Trenzinho Mágico terá mais de dois mil metros quadrados de área construída distribuídos em 10 salas de aula, área de recreação, cozinha, refeitório, banheiros adaptados para os alunos tomarem banho, área para cultivo de horta e jardinagem, além de sala de professores e direção.

Atualmente a Escola Trenzinho Mágico funciona em um prédio alugado pela Prefeitura de Alta Floresta aos fundos da Igreja Católica do Bairro Cidade Bela e atende crianças com idade de 0 a 5 anos em três salas de aula.

“A nova unidade escolar dará mais conforto, comodidade, segurança, além de melhoraras condições de trabalho dos profissionais”, enalteceu Claudinei de Jesus.

Depois de pronta a escola municipal terá capacidade para atender 240 crianças em período integral ou 120 alunos de modo parcial.