Os vereadores aprovaram por unanimidade na sessão ordinária de terça-feira (4) a Indicação 289/2023 do vereador Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) recomendando ao prefeito Valdemar Gamba e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania a criação da tarifa social de religação de água destinada às famílias de baixa renda.

O objetivo do vereador Francisco Ailton é que o Executivo Municipal estabeleça a tarifa social na Lei Municipal 2.524/2019, que dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de Alta Floresta.

O vereador ressalta que a água potável é um direito humano fundamental e garantir acesso a ela é essencial para a saúde e o bem-estar das pessoas. “Arcar com essa taxa ajuda a reduzir a desigualdade, uma vez que pessoas de baixa renda podem ter dificuldades em arcar com os custos. A falta de acesso à água potável também pode levar a problemas de saúde pública e afetar diversos aspectos da vida, como higiene, saneamento básico e oportunidades de trabalho”, frisou o Vereador ao justificar a necessidade da criação da tarifa social.

Para Francisco Ailton, ao assumir essa responsabilidade o governo municipal contribui para o desenvolvimento social e econômico dessas pessoas. “Pagar a taxa de religação é uma forma de o governo exercer sua responsabilidade social e garantir justiça social”, ressaltou.