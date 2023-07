Um sonho realizado! Assim definiu o vereador Bernardo Patrício dos Santos (MDB) ao vistoriar na manhã de quarta-feira (5) o andamento das obras de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Panorama. A execução da pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais é o resultado de uma ação do vereador Bernardo Patrício junto ao deputado federal Juarez Costa, que destinou o recurso, o Governo de Mato Grosso e o município de Alta Floresta que entraram com a contrapartida.

A obra faz parte do convênio do município de Alta Floresta com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura. O valor investido é de R$ 1.911.161,12. As obras estão sendo executadas pela empresa Global Construtora e Engenharia Ltda e contemplam a Rua das Mangueiras, Rua Jequitibás, Rua Videiras, Rua Maracatiara e Rua das Seringueiras, numa extensão de 11.865,42 metros quadrados.

"Aqui no bairro Jardim Panorama temos que agradecer o nosso deputado federal Juarez Costa que nos concedeu a emenda de R$ 5 milhões para fazer o bairro todo de asfalto. Estamos concluindo uma emenda de R$ 2 milhões, que é o primeiro projeto, e estamos no aguardo da liberação de mais R$ 3 milhões para contemplar o restante do bairro Jardim Panorama. Asfalto é qualidade de vida, era uma luta da gente para que a comunidade fosse contemplada com esta melhoria. Vamos continuar lutando. Agradecimentos ao prefeito Municipal por ter nos ajudado a realizar este sonho dos moradores. Em nome da população agradecemos o deputado Juarez Costa por tudo que tem feito pelo bairro Jardim Panorama", ressaltou o vereador Bernardo.