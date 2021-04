Política 26/04/2021 17:01 Lindomar Leal/Assessoria Prefeitura de Alta Floresta faz parceria com produtores do Vale do Apiacás Produtores irão fornecer a matéria-prima e a prefeitura o maquinário e a mão de obra para a recuperação e construção de pontes de madeira e bueiros de concreto. Comunidade Vale do Apiacás fica localizada a 135 quilômetros da cidade, na divisa com o município de Tabaporã Uma parceria firmada entre a Prefeitura de Alta Floresta e os produtores da comunidade Vale do Apiacás distante 135 quilômetros do núcleo urbano do município vai garantir a recuperação das estradas e construção de pontes de madeira e bueiros de concreto. A parceria foi firmada na semana passada durante uma visita realizada pelo vereador Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), o Naldo da Pista do Cabeça, juntamente com o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, e a vice-prefeita Roseli Rampazio. A Comunidade Vale do Apiacás fica localizada na divisa do município de Alta Floresta com o município de Tabaporã, em uma região de difícil acesso situada após a Pista do Cabeça. Vereador Naldo explica que levou o secretário Patel para que pudesse conversar com os produtores e elaborar um plano de ação para que através de uma parceria possa serem feitas as melhorias necessárias, como a recuperação das estradas e pontes, a implantação de bueiros de concreto e também a construção de duas pontes novas de bate-estaca. “Após conversas, os produtores firmaram a parceria com a prefeitura na qual irão fornecer a matéria-prima, como madeira para as pontes e irão financiar os tubos de concretos. Já a prefeitura ficou responsável por levar seus maquinários e servidores para a realização das referidas obras”, informou o vereador Naldo ao ressaltar a importância das melhorias para o transporte da produção e o acesso da população daquela região à cidade.

Voltar + Política