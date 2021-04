Política 29/04/2021 06:16 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores se reúnem com o comandante do 8º Batalhão da PM e o prefeito Valdemar Gamba Tenente Coronel Victor Lucio do Prado pediu apoio ao prefeito e vereadores para ações administrativas da instituição e colocou a Polícia Militar à disposição do município Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira (28) o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Victor Lucio do Prado, e o prefeito Valdemar Gamba. Na visita de cortesia, o comandante da PM em Alta Floresta pediu apoio ao prefeito Valdemar Gamba e aos vereadores para ações administrativas da instituição, e colocou a Polícia Militar à disposição do município. Participaram da reunião os vereadores Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Claudinei de Souza Jesus (MDB) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos).

