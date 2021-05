Política 01/05/2021 05:37 Lindomar Leal/Assessoria Tuti e Ailton acompanham recuperação de cratera na Avenida Ariosto da Riva O surgimento de rachaduras no asfalto e uma enorme cratera na Avenida Ariosto da Riva próximo ao Trevo São Cristóvão, no acesso a MT-208, mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Direção de Trânsito, Transporte e Segurança para controlar o tráfego de veículos e iniciar os reparos no local. O presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, e o vereador Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) estiveram no local verificando o problema e acompanharam os trabalhos de remoção do pavimento e da terra para a identificar a causa da erosão. O local já havia recebido anteriormente reparos, inclusive uma nova camada de pavimento. No entanto, com o surgimento de novas rachaduras e da cratera o secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, que esteve no local, determinou a remoção do material para um diagnóstico preciso sobre a causa do problema. A pista chegou a ser interditada pelos agentes de trânsito para que as equipes da Secretaria de Infraestrutura pudessem trabalhar e para evitar acidentes. Depois de aberta a cratera tomou praticamente metade da pista. As equipes concluíram que se tratava de uma grande infiltração provocada pelo vazamento de água. Uma equipe da Águas Alta Floresta foi acionada. “Estivemos com o secretário de infraestrutura verificando in loco e de imediato foi iniciado os reparos para resolver o problema principalmente porque é uma avenida com grande movimentação de veículos e pessoas e necessita de uma prioridade”, ressaltou o presidente Tuti.

