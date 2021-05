O vereador Darli Luciano da Silva (Podemos) licenciou do mandato por um período de 27 dias para tratar de assunto de interesses particulares. Seu último dia no exercício do mandato foi esta segunda-feira (3). A licença foi solicitada na Sessão Ordinária do dia 20 de abril através do Requerimento 013/2021, aprovado pelos vereadores, e termina no dia 30 de maio.

O suplente Adriano Ferreira Freire (Podemos) foi convocado pela Câmara Municipal no dia 23 de abril, por meio do ofício 181/2021 assinado pelo presidente Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, e será empossado nesta terça-feira (4). Adriano Freire, mais conhecido como Maninho, disputou as eleições municipais de 2020 pelo Podemos e obteve 318 votos, sendo o primeiro suplente do partido.

Todo o processo de convocação está sendo preparado pela Secretaria Parlamenta conforme definição da Lei Orgânica do município e o Regimento Interno da Casa de Leis. Toda a documentação solicitada já foi entregue pelo suplente. A posse acontecerá em momento solene durante a sessão ordinária desta terça-feira.