Política 04/05/2021 08:23 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Tuti e prefeito Chico Gamba vistoriam obra na Avenida Ariosto da Riva O vereador Tuti (PSDB), presidente da Câmara Municipal, e o prefeito de Alta Floresta Chico Gamba estiveram no início da noite de segunda-feira (3) na Avenida Ariosto da Riva vistoriando o andamento da obra de recuperação de uma infiltração, que ocasionou a formação de uma enorme cratera na avenida. O problema foi identificado na manhã de sexta-feira (30) com o surgimento de fissuras no asfalto próximo ao Trevo São Cristóvão, na saída para a MT-208 e para o 9º Comando Regional da Polícia Militar. Desde então a avenida foi interditada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para a realização dos reparos necessários. Vereador Tuti explica que para resolver o problema a Secretaria Municipal de Infraestrutura fará um dreno com 80 toneladas de pedra rachão na intenção de dar melhor vazão para água.

Voltar + Política