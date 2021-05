Política 05/05/2021 07:11 Jacques Gosch - RDNews Avalone quer PSDB mirando o Governo; Leitão, Francis e Ari Lafin são as opções Odeputado estadual Carlos Avalone, presidente do PSDB de Mato Grosso, defende que a sigla tenha candidato próprio ao Governo do Estado nas eleições de 2022. Assim, contrária a tese do colega de bancada na Assembleia, Wilson Santos, que defende que os tucanos devem pressionar para indicar o vice do governador Mauro Mendes (DEM) no projeto de reeleição. Segundo Avalone, hoje o PSDB conta com três nomes para encarar candidatura majoritária nas próximas eleições. São eles, o ex-deputado federal Nilson Leitão, o ex-prefeito de Cáceres Fracis Maris e o prefeito reeleito de Sorriso Ari Lafin. “Nilson Leitão foi prefeito de Sinop, deputado federal e recentemente concorreu duas vezes ao Senado, é conhecido da população. O Francis Maris deixou a Prefeitura bem avaliado e está disposto a concorrer ao Senado. E temos uma liderança nova que é o prefeito de Sorriso, que venceu uma eleição lá com 82% dos votos. É um grande nome, quando grava os vídeos dele, repercute nacionalmente. É um cara que tem uma visão boa e, na minha opinião, é um grande nome para concorrer ao Governo do Estado”, pontuou. No entanto, Avalone deixa claro que não faz imposições ao PSDB e que as decisões passam pelas bases. Mesmo assim, faz um alerta aos correligionários. “Nosso líder Dante de Oliveira, de quem tive a honra de ser secretário, já dizia: partido que não pensa em candidatura própria, acaba. Não queremos isso para o PSDB”, completou. Na eleição municipal de 2020, Avalone e Wilson queriam candidatura própria em Cuiabá. No entanto, foram votos vencidos e o PSDB apoiou a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

