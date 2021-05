Política 06/05/2021 07:10 Assessoria de Imprensa Câmara de Nova Monte Verde aprova projeto que permite a admissão de servidores através de nomeação Foto: Reprodução O PL 1020/2021 foi aprovado pelos Vereadores com Emenda possibilitando a contratação por um período de 120 dias, ao contrário da proposta inicial, que solicitava contratação por tempo indeterminado enquanto durar a pandemia. O Vereador Manoel Zufino, presidente da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final argumentou na tribuna que a Emenda no projeto visa estipular uma data para que perdure a contratação através de nomeação e posteriormente o Executivo Municipal possa realizar o método de Processo Seletivo, como orienta a Assessoria Jurídica da Câmara Municipal. Também na tribuna, o Vereador Presidente Eder Fernandes (mineirinho) argumentou que diversos municípios estão realizando processo seletivo simplificado para a contratação de servidores e que a forma de nomeação só cabe para os cargos que estão amparados por lei, o que não é o caso em questão. Mineirinho disse que a aprovação do PL mesmo contrariando o parecer Jurídico da Casa, é um gesto de companheirismo momentâneo em razão da necessidade em saúde, mas que precisa ser logo revisto e tomar as medidas legais de contratação. O projeto em questão aprovado solicitou a autorização para admissão em forma de livre nomeação de 01 Farmacêutico, 01 Assistente Social, 01 Fisioterapeuta.

Voltar + Política