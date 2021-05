Política 08/05/2021 08:26 O PSD de Kassab cada vez mais próximo de Lula Nonato Viegas Na conversa com Gilberto Kassab, presidente do PSD, o ex-presidente Lula afirmou que a prioridade do PT é construir uma aliança democrática ampla e robusta para impedir a reeleição de Jair Bolsonaro. O partido está disposto a ceder nas disputais estaduais e Kassab gostou do que ouviu quando se encontraram em Brasília nesta semana.

O PT do Rio de Janeiro, por exemplo, aguarda movimentações para definir seu rumo. É possível que a legenda apoie o deputado federal Marcelo Freixo, caso ele troque o PSOL pelo PSB e consiga ampliar seu apoio. Eduardo Paes também é uma opção se deixar o DEM e for para o PSD.

Freixo quer o apoio de todos os partidos de centro-esquerda e de centro para se candidatar ao governo carioca, o que é difícil de ocorrer. Aliados do prefeito do Rio ouvem que Paes dificilmente deixaria o mandato no ano que vem para disputar o governo estadual.

Lula quer evitar que o PSD acompanhe outros partidos do centrão na coligação para a reeleição de Bolsonaro no ano que vem.

Kassab ouviu de Lula que as conversas estão avançadas em Minhas Gerais, onde a legenda caminha para apoiar o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, do PSD, ao governo estadual.

