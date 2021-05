Política 12/05/2021 05:46 Diario de Cuiabá Emanuel admite entrar na disputa pelo Governo de MT em 2022 Em entrega de obra, na Capital, o prefeito diz esperar o apoio de todos os partidos da base aliada Luiz Alves/Prefeitura O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) admitiu, pela primeira vez desde que foi reeleito, que pode disputar a eleição ao Governo do Estado, em 2022. O emedebista reconheceu que tem pretensões políticas para o ano que vem durante a inauguração do Viaduto Murillo Domingos, na noite de segunda-feira (10), na Avenida Beira-Rio, em Cuiabá. Emanuel, contudo, afirmou que só irá encarar a disputa majoritária se conseguir efetivar o apoio dos partidos que integram a sua base aliada na administração municipal. “O mais certo são quatro anos (de mandato). Mas, se vocês todos apoiarem, vira um ano e meio. Se não apoiarem, serão quatro anos. Mas, independentemente disso, temos muito que trabalhar pela nossa cidade, pela nosso Estado”, disse o prefeito, que já vem travando uma disputa antecipada com o governador Mauro Mendes (DEM). Emanuel ainda fez um suspense e disse que, a partir de agora, irá para o embate. “Um grande embate vai acontecer daqui para frente, grande, de proporções inimagináveis, mas do bem lado pro bem”, completou. As declarações fazem referência à “briga” política travada entre ele e o governador. Há anos, eles vêm trocando farpas por meio da imprensa, expondo cada vez mais a rivalidade política que existe entre ambos. No ano passado, inclusive, o democrata apoiou o ex-vereador Abílio Júnior (Podemos), na disputa pelo comando do Palácio Alencastro. O ex-parlamentar era o principal oposicionista da gestão de Emanuel Pinheiro, e conseguiu levar a disputa para o segundo turno. Contudo, o emedebista conseguiu reverter a situação e venceu a eleição com pouco mais de sete mil votos de diferença.

