Política 17/05/2021 18:19 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Pitoco protocola pedido para governo descentralizar classificação de produtos de base florestal Ofício foi assinado por todos os vereadores e entregue em mãos diretamente ao governador Mauro Mendes e ao deputado estadual Dilmar Dal Bosco, líder do governo na Assembleia Legislativa O vereador Derci Paulo Trevisan (PSDB) protocolou na manhã de sexta-feira (14) o ofício 002/2021 junto ao deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) solicitando empenho e apoio do parlamentar para a realização de estudos e implementação de melhorias visando a descentralização da classificação dos produtos de Alta Floresta e região oriundos da indústria florestal e extrativista vegetal, que são comercializados e transportados para outros centros do país. O pedido leva em consideração as reivindicações do setor de base florestal e tem como finalidade fazer com que a certificação de identificação da madeira das espécies transportadas possa ser emitida pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA), por meio da unidade regional de Alta Floresta através de profissionais habilitados e credenciados. O ofício foi assinado por todos os vereadores e entregue e mãos pelo vereador Pitoco ao deputado Dilmar Dal Bosco e ao governador Mauro Mendes. O pedido ressalta a importância da descentralização para evitar os transtornos e a demora na validação da guia florestal, da nota fiscal, do comprovante de recolhimento do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) e o comprovante do recolhimento da taxa de identificação de madeira que acompanha a carga. Atualmente esses documentos são emitidos no posto de identificação de madeira do distrito industrial localizado na BR-364 na saída para Rondonópolis. Outro pedido é para que a identificação e certificação de madeiras das espécies transportadas oriundas da indústria florestal e extrativista de Alta Floresta e região também possa ser feita pela unidade regional do INDEA no município de Sinop.

