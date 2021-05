Política 19/05/2021 05:55 Folha Max Sinop: Marido espanca esposa após negativa de dormir na mesma cama Um homem de 29 anos foi preso na tarde de segunda-feira (17) acusado de agredir uma jovem de 18 anos que se recusou a dormir com ele no Setor Comercial, em Sinop. A vítima ficou bastante machucada e precisou ser encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com a ocorrência, uma testemunha encontrou a jovem agonizando na cama, com os ouvidos e boca sangrando. A vítima detalhou que se relacionou com o suspeito por cerca de um ano, mas toda vez que ele ingere bebida alcoólica fica agressivo. Os dois estavam na casa de um amigo e começaram a discutir quando retornaram para a residência. Por esse motivo, ela se recusou a dormir com ele, momento em que passou a ser agredida com socos nas costas e no rosto. Ela ainda foi estrangulada e perdeu a consciência. Ela foi socorrida pela proprietária da casa. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso. O homem foi preso e levado para a delegacia para os procedimentos que o caso requer. A Polícia Civil acompanha o caso.

Voltar + Política