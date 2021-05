Política 23/05/2021 09:54 Indicação de Max Russi, Infovia Digital poderá ser alicerce para implantação da tecnologia 5G em MT Presidente da Assembleia Legislativa sugeriu implementar uma rede de fibra óptica interligando os 141 municípios do estado. A ideia é que os investimentos sejam feitos através de parceria público-privada Tramita na Assembleia Legislativa a indicação nº 2290/2021, que pede a implementação de uma rede de fibra óptica interligando os 141 municípios do estado. A Infovia Digital é uma proposta do presidente da Casa de Leis, deputado Max Russi (PSB), e poderá ser o alicerce para a futura implantação da tecnologia 5G (de acesso à internet) nas comunidades rurais de Mato Grosso. Max Russi explica que Infovia Digital se trata de um projeto com altíssimo impacto social e ambiental, atualizado em relação aos serviços tradicionais de comunicação de dados oferecidos recentemente. A ideia é que os investimentos sejam feitos através de parceria público-privada. “Esse é um projeto que possibilita, na prática, a viabilização da modernização da gestão pública de Mato Grosso, através da implantação de infraestrutura de rede de conectividade digital em alta velocidade, escalável, gerenciável, com segurança e disponibilidade, para o uso dos órgãos da administração estadual. Isso contribui para o conciliar com diversos tipos de atendimentos, como serviços de telemedicina, tele-educação e tele-segurança ”, justificou. Internet 5G Max Russi se reuniu, no início da semana, com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em Brasília, e fez o pedido para que o estado seja priorizado na primeira leva de implantação da tecnologia 5G de acesso à internet nas comunidades rurais. O encontro também contou com a participação da deputada Janaína Riva (MDB), do prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes (PDT), do vice-prefeito de Campo Novo dos Pareceis, Antônio César (PSL) e do senador Wellington Fagundes (PL), que assegurou buscar aporte financeiro, via Senado Federal, para que a proposta seja consolidada.

Voltar + Política