Política 23/05/2021 09:58 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Tuti acompanha patrolamento da MT-010 O vereador Tuti (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, acompanhou na manhã deste sábado (22) o início dos trabalhos de recuperação da rodovia MT-10 realizados pela Prefeitura, por meio da secretaria de infraestrutura. A manutenção na estrada estadual visa proporcionar melhor condições de trafegabilidade para a população daquela região, sobretudo, para o transporte da produção agropecuária. A rodovia MT-010 é uma importante vicinal que dá acesso às comunidades do setor sul e liga o município de Alta Floresta ao município de Nova Canaã do Norte. Vereador Tuti ressaltou que em 25 dias a prefeitura já recuperou mais de 450 quilômetros de estradas e a manutenção iniciada na MT-010 é a sequência deste trabalho. “Uma nova história, um novo recomeço. Mais de 450 quilômetros de estradas recuperadas com patrolamento em 25 dias, a comunidade agradece ao prefeito Chico Gamba e ao nosso secretário Roberto Patel”, frisou.

