Política 25/05/2021 17:46 Lindomar Leal/Assessoria Tuti destaca reativação da fábrica de tubos da Prefeitura de Alta Floresta Foto: Divulgação O vereador Tuti (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, destacou em seu pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira (25) a reativação da fábrica de tubos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e ressaltou que a decisão tomada pelo prefeito Chico Gamba e o secretário Roberto Patel vai gerar principalmente economia e agilidade na realização de obras de revitalização e construção de bueiros tubulares. O presidente do Poder Legislativo frisou também que a fábrica estava desativada havia aproximadamente 10 anos. Agora, com a fabricação a todo vapor de tubos será possível planejar com maior intensidade a construção de bueiros principalmente na zona rural. Antes de presidir a 17ª Sessão Ordinária da Casa de Leis no ano, Tuti esteve na secretaria de infraestrutura com o vereador Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), o Naldo da Pista, para acompanhar o início dos trabalhos da nova fábrica de tubos. “A prefeitura vai fabricar os tubos para que a gente possa atender as comunidades rurais, com recursos próprios e com custo menor. Fazia praticamente 10 anos que esta fábrica estava parada, mas o prefeito Chico Gamba determinou que voltasse a funcionar. Então, parabéns ao prefeito e ao secretário Roberto Patel”, ressaltou o presidente Tuti.

