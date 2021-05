Política 26/05/2021 06:09 Lindomar Leal/Assessoria Vereadora Ilmarli representa deputada Rosa Neide e entrega micro-ônibus para a Secretaria de Saúde A vereadora Ilmarli Teixeira (PT) representou a deputada federal Rosa Neide (PT) na cerimônia de entrega de um micro-ônibus adquirido pela Prefeitura de Alta Floresta para a secretaria de saúde, com recursos na ordem de R$ 400.000,00, sendo R$ 300.000,00 destinados pela parlamentar e R$ 100.000,00 de contrapartida do município. O veículo que será usado para o transporte de pacientes para tratamento médico em Sinop e Cuiabá. Para a vereadora Ilmarli Teixeira a ação da deputada Rosa Neide é muito importante para garantir o transporte dos pacientes que precisam fazer tratamento de saúde em outros municípios. “Alta Floresta agradece por essa importante ação da deputada, é um micro-ônibus com todo conforto e com acessibilidade para aqueles e aquelas que são acometidos de alguma deficiência", disse a vereadora Ilmarli. A cerimônia de entregada do micro-ônibus aconteceu na secretaria de saúde e contou com a presença dos vereadores Douglas Teixeira (PSC) e José Vaz Neto (PL). Também participaram o prefeito Chico Gamba, o secretário de fazenda Paulo Moreira e a secretária de saúde Sandra Corrêa de Mello. O micro-ônibus zero quilômetro foi adquirido pela Prefeitura de Alta Floresta por meio da adesão da ata de registro de preço da Prefeitura de Campo Verde, tem capacidade para 36 lugares, sendo 34 para passageiros, o motorista e um auxilia, com 162 cavalos de potência, direção hidráulica e é movido a diesel. Na ocasião, o prefeito Chico Gamba entregou para a secretaria de saúde uma Fiat Estrada doada pela São Manoel energia.

