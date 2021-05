Política 27/05/2021 06:20 Deputados aprovam lei pelo fim de imposto sobre energia solar em MT Conforme a medida, fica proibida a cobrança do serviço de distribuição da energia solar até 2027. Os deputados estaduais aprovaram, em segunda votação, nesta quarta-feira (26), o projeto de lei que trata da isenção de cobrança de ICMS sobre energia solar. A proposta apresentada pelo deputado Faissal Calil (PV) tramitou em regime de urgência urgentíssima e gora segue para a sanção do governador Mauro Mendes (DEM). Todos os 17 parlamentares presentes na sessão votaram a favor.

Conforme a medida, fica proibida a cobrança do serviço de distribuição da energia solar até 2027. O autor da proposta, deputado Faissal, explicou que o projeto aprovado agora apenas corrigiu um erro na redação da lei de 219, que abriu brecha para que a cobrança ocorresse. A medida altera uma lei de 2019 e surgiu após vários consumidores do sistema de energia solar reclamarem da cobrança nas faturas do mês de abril.

O Governo do Estado tem pontuado que para corta a cobrança do imposto é preciso a autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

A cobrança ocorre porque o Confaz autoriza a isenção apenas em caso de produção e consumo imediato da energia. Caso seja usada a rede de distribuição da Energisa, o imposto deve ser aplicado.

