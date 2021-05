Política 28/05/2021 06:35 Lindomar Leal/Assessoria Tuti e Ailton vistoriam construção de ponte de madeira na Comunidade Colina Verde Ponte construída pela secretaria de infraestrutura tem aproximadamente 8 metros de comprimento A fiscalização das obras em andamento tem sido rotina diária dos vereadores de Alta Floresta. O objetivo dos legisladores é acompanhar de perto as ações do executivo municipal e cobrar soluções para os problemas que estão afetando a vida da população. O setor de infraestrutura tem sido um dos mais exigido no início da nova gestão municipal por conta dos problemas em pontes, bueiros e estradas ocasionados durante o período chuvoso. Como representantes do povo, os vereadores têm recebido diariamente demandas da população solicitando reparos em várias estradas vicinais principalmente a recuperação de pontes de madeira e bueiros. Na tarde de terça-feira (25) os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal, e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) foram até a Comunidade Colina Verde na Vicinal Quarta Leste, no Setor Leste, para vistoriar a construção de uma ponte de madeira. Conforme os vereadores a obra iniciada esta semana pela secretaria de infraestrutura vai solucionar um problema antigo que afetava a população daquela região sempre no período chuvoso. A ponte de madeira terá aproximadamente 8 metros de comprimentos e 3 metros de largura. Para melhor vazão e evitar que a água do córrego invada a estrada, a equipe da secretaria de infraestrutura construiu a ponte com uma altura de aproximadamente dois metros.

