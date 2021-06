Política 01/06/2021 15:21 Lindomar Leal I Assessoria Vereador Bernardo reforça cobrança por semáforo na entrada do Almeida Prado Foto: Reprodução O vereador Bernardo Patrício dos Santos (MDB) voltou a cobrar da Prefeitura de Alta Floresta a implantação de um conjunto semafórico na Perimetral Deputado Rogério Silva principalmente na entrada do bairro Almeida Prado, para controle do tráfego de veículos e redução do número de acidente de trânsito naquela região. Conforme Bernardo, o prefeito Chico Gamba garantiu a ele que o sinaleiro será instalado no local e informou que estudos estão sendo realizados para definir as ações de segurança no trânsito na Perimetral Rogério Silva. "É um pedido da comunidade Almeida Prado, mas também é um pedido da nossa população em geral porque realmente se tornou um local de muita dificuldade, é um perigo constante referente ao trânsito, então, precisa ter segurança. Teve outros vereadores que pediram mais semáforos para aquela perimetral e a gente sabe que precisa mesmo e precisa ser feito com urgência. Então, fica aqui de novo a minha cobrança", reforçou Bernardo.

