Política 02/06/2021 04:49 Sesp-MT entrega mais de 100 pistolas a policiais penais de 20 unidades Serão contemplados os líderes de equipe e o servidor mais antigo de cada unidade A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Adjunta de Administração Penitenciária, iniciou, nesta terça-feira (1º.06), a entrega de mais de 100 pistolas e munições. Serão contemplados policiais penais de 20 unidades localizadas no interior do Estado. A primeira unidade que recebeu o armamento foi a Cadeia Pública de Jaciara, seguida da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis e da Cadeia Pública de Alto Araguaia. O recurso utilizado na aquisição das pistolas da marca Imbel - calibre .40 é fruto de um convênio com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Serão contemplados nesta entrega os líderes de equipe e o servidor mais antigo de cada unidade. Vale ressaltar que se trata de uma cautela permanente, que garantirá a segurança do policial penal tanto dentro da unidade, quanto na rua. De acordo com o secretário adjunto de Administração Penitenciária, Jean Gonçalves, o objetivo é a valorização dos policiais penais e das pequenas unidades do interior. “O critério utilizado foi com base na seleção das menores unidades penais, que quase nunca são contempladas com essas entregas. É uma forma de prestigiarmos os policiais penais desses estabelecimentos, que de pequenos só têm o nome, porque o trabalho é grandioso”, pontuou o secretário adjunto. Servidora pública desde 2004, a policial penal Dauma Katiuscia foi uma das beneficiadas com a entrega. Ela é a servidora mais antiga em atuação na Cadeia Pública de Jaciara e se sentiu feliz com a conquista. “Hoje estou muito grata ao Sistema Penitenciário, onde atuo há 17 anos. Para mim, essa entrega é de grande importância, pois representa a valorização do policial penal. É uma honra receber essa arma”, disse a servidora. Já a diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis, Silvana Lopes, explicou que a entrega facilita o trabalho operacional do policial penal de plantão, já que ele não precisará passar pela armaria para fazer a troca. “É uma conquista muito grande para o servidor e para o Sistema Penitenciário”, finalizou Silvana.

