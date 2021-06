O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Groso, deputado Eduardo Botelho (DEM), deve passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. A operação deve corrigir um problema ortopédico.

A revelação foi feita pelo suplente de deputado Romoaldo Junior (MDB), que deve assumir a cadeira na Assembleia Legislativa com a licença de Botelho. "Só está esperando liberar as UTIs para fazer a cirurgia. Já foi agendada e depois cancelada. Ele vai retirar um osso do quadril e ter que fazer um implante nele", colocou, ao lembrar que as cirurgias eletivas foram suspensas por conta da prioridade nos atendimentos aos casos de Covid-19 nas unidades hospitalares de Mato Grosso.

Outra possibilidade para Romoaldo retornar à Assembleia é com eventual licença do deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), que foi citado nas investigações da Operação Rota Final, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado). "Deputado Dilmar está com esse problema, mas acho que ele vai conseguir explicar isso para a sociedade", frisou.

Romoaldo lembrou que, apesar de não ser titular, passou boa parte da atual legisaltura no exercício do cargo de deputado estadual. Principalmente, pelo sistema de "rodízio" implementado com os colegas de coligação.