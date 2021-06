Política 15/06/2021 06:51 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Claudinei de Jesus se reúne com avaliador do Grêmio de Porto Alegre Secretário de Esportes, Valdines Antônio Martins Rojas, e os representantes dos Núcleos do Grêmio em Alta Floresta e Sinop, Renan Gonçalves de Oliveira e Elivelton Claudino, respectivamente, também participaram da reunião Foto: Divulgação O vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB) recebeu em seu gabinete na manhã desta segunda-feira (14) o avaliador técnico do Grêmio Futebol Porto Alegrense, Ederson Schwingel, o secretário de esportes Valdines Antônio Martins Rojas, Renan Gonçalves de Oliveira do núcleo do Grêmio Alta Floresta, e Elivelton Claudino do Núcleo do Grêmio Sinop. Ederson participou nos dias 12, sábado, e 13, domingo, de uma avaliação de atletas nascidos nos anos de 2003 a 2012. O evento foi organizado pela Escolinha de Futebol do Grêmio Alta Floresta e aconteceu no Estádio Maestrinho. Vereador Claudinei parabenizou a vinda de Ederson Schwingel e a escola por organizar o evento ressaltando a importância dessas avaliações para a descoberta de novos talentos. Ederson está em uma turnê por Mato Grosso promovendo várias avaliações e além de Alta Floresta participará também da inauguração da escolinha de futebol do Grêmio no município de Guarantã do Norte. Conforme o vereador Claudinei, o avaliador gremista considerou positivo o nível dos atletas de Alta Floresta e ressaltou a importância de investir em treinamentos para os jovens talentos. Schwingel também pediu apoio junto a secretaria de esportes para a disponibilidade dos campos de futebol para as atividades das escolinhas com meninos acima de 14 anos. “O avaliador do Grêmio gostou do que viu e classificou Alta Floresta em um nível muito alto em relação ao talento e a qualidade dos jovens talentos. Isso é extremamente importante para os nossos jovens que sonham um dia jogar em um grande clube. Estão de parabéns e nós estamos à disposição para fazer o melhor pelo esporte de Alta Floresta”, disse o vereador ao destacar que Ederson confirmou seu retorno a Alta Floresta para o mês de setembro. Conforme o vereador Claudinei, a avaliação realizada no final de semana resultou na seleção de dois garotos que serão avaliados direto no Grêmio de Porto Alegre e outros cinco jovens talentos que continuaram sendo avaliados em Alta Floresta.

