Política 21/06/2021 06:51 Assessoria de Imprensa Alta Floresta: Vereadores participam de entrega de Van para o Centro Especializado em Reabilitação Van adaptada para o transporte de pacientes em tratamento no Centro Especializado em Reabilitação (CER) foi adquirida com emenda destinada pelos deputados Nininho e Geller e pelo senador Carlos Fávaro Foto: Divulgação Alta Floresta recebeu na manhã de sexta-feira (18) a visita do deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, do deputado federal Neri Geller (PP) e do senador Carlos Fávaro (PSD). Os parlamentares cumpriram agenda política no município para a entrega de uma Van tipo furgão zero quilômetros para o Centro Especializado de Reabilitação (CER). A Van foi adquirida pela Prefeitura de Alta Floresta através de uma emenda parlamentar conjunta no valor de R$ 200 mil destinada pelos três parlamentares para o Fundo Municipal de Saúde, por meio do Ministério da Saúde. A contrapartida do município foi de R$ 3.450,00. O veículo foi adaptado para o transporte de cadeirantes e conta com lotação mínima para dois cadeirantes, um motorista nove passageiros. Os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) participaram da entrega da Van ao prefeito Chico Gamba, e fizeram questão de enaltecer o emprenho dos três parlamentares principalmente o cuidado com a saúde. Para os vereadores a aquisição de uma Van com emenda dos parlamentares é mais uma prova deque Nininho, Geller e Fávaro estão ainda mais comprometidos com o progresso de Alta Floresta. “Aqui expresso meus agradecimentos aos deputados e ao senador por mais este recurso destinado ao município de Alta Floresta. Estamos construindo uma nova história para nossa cidade. Trabalhando para trazer melhorias para a população. Com trabalho e honestidade Alta Floresta prospera de verdade”, disse o vereador Francisco Ailton. “O que mais me orgulha é fazer parte dessa nova história, de um novo recomeço. Obrigado ao meu amigo deputado Nininho, ao senador Carlos Fávaro e ao deputado Neri Geller. Esta Van será extremamente importante para o Centro Especializado em Reabilitação principalmente por garantir o transporte dos pacientes que não conseguem se locomover para fazer seus tratamentos principalmente a fisioterapia”, enalteceu o vereador Tuti. “A aquisição desta Van é mais uma conquista importante para atender as necessidades da nossa população. Agradecemos o empenho e a atenção dos deputados Nininho e Neri Geller e do senador Carlos Fávaro com a saúde pública de Alta Floresta e com a nossa população”, disse o vereador Reginaldo Luiz.

