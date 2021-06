Política 22/06/2021 08:04 Arão Leite - Jornal da Cidade ROUBO SEGUIDO DE MORTE EM APICÁS: Polícia Civil desconfia de mais envolvidos em latrocínio de Romário Rocha A morte do jovem Romário Rocha, ocorrida há cerca de dez dias na cidade de Apiacás, pode ter novos rumos. Um suspeito de 19 anos, apontado pela autoria do crime sumiu depois de ser denunciado. Mas a Polícia Civil que busca a identificação de todos que estiveram no mesmo local na noite em que o fato ocorreu (12 de junho), não descarta que mais pessoas tenham participado do crime.

O investigador Wender leite, da Polícia Civil em Apiacás, contou que várias testemunhas já foram ouvidas. Mas entre as que faltam tomar depoimento, tem pelo menos uma que foi intimada a comparecer à Delegacia para oitiva, simplesmente não foi, não apresentou justificativa e ainda desapareceu . “Na verdade há suspeita de participação de um outro indivíduo, que ao ser intimado não compareceu e se encontra também foragido”, confirmou Wender.

O crime contra Romário Rocha aconteceu na noite de sábado 12 de junho. O trabalhador que atuava muito em fazendas, estava em um local muito frequentado por jovens em área a cerca de três quilômetros do núcleo urbano. O cenário do crime geralmente era usado para festinhas clandestinas e em levantamentos da polícia, Romário estava lá, ingeriu muita bebida alcoólica e dormiu, acordando somente ao notar que alguém tentava roubar sua moto. Foi assim que levou vários golpes de facão, principalmente na cabeça e morreu.

Sua moto ainda foi incendiada no local. “Acreditamos que o autor do crime tentou levar a motocicleta, mas como não funcionou, ele tocou fogo. Mas não descartamos que tenham roubado dinheiro dele”, finalizou o investigador.

