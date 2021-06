O vereador Douglas Teixeira assumiu a presidência do Partido Social Cristão (PSC) na noite de sábado (19), em ato político-partidário realizado no plenário da Câmara Municipal de Alta Floresta.

A cerimônia de possa da nova diretoria reuniu simpatizantes, novos filiados e foi marcada pela implantação do PSC Mulher do PSC Jovem. Duas novas frente que vai auxiliar a nova diretoria a fortalecer o partido no município conquistando novos membros e desenvolvendo novas ações, como a proposta do presidente Douglas Teixeira que é de abrir espaço para a juventude participar mais da política, das decisões que refletem no desenvolvimento do município.

Douglas Pereira Teixeira De Carvalho está no seu primeiro mandato como vereador, nasceu em Alta Floresta, tem 33 anos, é servidor público efetivo há mais de 15 anos. Ao assumir a presidência do partido, Douglas agradeceu a vice-prefeita Roseli Rampazio, sua antecessora no comando da sigla e disse estar pronto para desenvolver ações para o fortalecimento do partido.

"Estamos implantando o PSC Jovem porque acreditamos na juventude, em uma política jovem na nossa cidade. Também estamos implantando o PSC Mulher. Então, nós estamos com bastante vontade de desenvolver outros tipos de trabalho para agregar pessoas novas no grupo para fortalecer ainda mais o grupo do PSC em Alta Floresta", disse.

A cerimônia também contou com a presença do secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, e da secretária de Educação, Lucineia Martins de Matos, que é vice-presidente do partido.