Política 23/06/2021 08:48 Carlos Alberto de Lima/Assessoria Alta Floresta: Saúde realizará live alusiva ao dia de combate e prevenção às drogas Na próxima sexta-feira, 25 de junho, em alusão ao Dia Internacional de Combate e Prevenção às Drogas (26 de junho) a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta estará realizando uma live com o tema “Drogas Descarte essa Ideia”. A live acontece a partir das 17h30min horas no auditório do Instituto de Previdência de Alta Floresta (IPREAF) e terá a participação de diferentes autoridades que contribuirão com o tema por meio de palestras tratando de suas áreas de atuação. Claudiomiro Vieira, responsável pelo programa Saúde na Escola e programa de Combate ao Tabagismo fará a introdução da temática e o cenário mundial, nacional e local das drogas. A Juíza de direito, doutora Janaina Dezanetti explanará sobre as causas que levam às drogas. Consequências fisiológicas e psicológicas será a questão abordada pelo doutor Diogo Alves Matias, psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS/AF). A secretária de Saúde de Alta Floresta Sandra Correia de Mello ficará responsável pelo Fluxograma SUS para a dependência química no município. Recrutamento precoce e evasão escolar ficarão sobre a responsabilidade da secretária de Educação Lucinéia Martins Matos. A coordenadora do Programa FICAIAF, psicóloga Leia Ribeiro de Morais tratará do Alcoolismo Parental e Desenvolvimento Acadêmico de Crianças. Mariney Viana Munhoz, secretária de Assistência Social e Cidadania, discorrerá sobre o programa CREAS. A comunidade Terapêutica Inovar será representada pelo seu presidente Francinilson Lopes Bezerra. A promotora de Justiça da Vara da Infância e Juventude falará dos Aspectos Infracionais. A live terá a organização e apoio técnico sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Atenção Básica, Programa Saúde na Escola e Assessoria de Comunicação da Prefeitura.

