Política 25/06/2021 16:00 Rota FM Prefeitos do Consórcio Portal da Amazônia se reúnem para discutir patrulha destinada pelo governo A reunião aconteceu na sede da prefeitura de Nova Santa Helena, onde foram debatidos o cronograma de atendimento da patrulha, planos de pagamento e tempo em que a patrulha permanecerá em cada município. Foto: Rota FM O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável “Portal da Amazônia” é presidido pelo prefeito de Marcelândia, Celso Luiz Padovani, e é composto por 11 municípios, sendo eles, Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Matupá, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e Marcelândia. A patrulha destinada pelo governo do estado é composta por 03 motoniveladoras, 01 escavadeira hidráulica e 01 pá carregadeira. Deverá atender a recuperação e manutenção da malha viária estadual nos 11 municípios do consórcio. O cronograma para este atendimento e a forma como os municípios terão atendimento e mensalidades a serem pagas, foram discutidos. Reunião produtiva e positiva apontada pelos prefeitos, que frisam a retomada do consórcio que estava estagnado.

