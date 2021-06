Política 25/06/2021 16:50 MT: ação integrada da PF e PRF resulta na apreensão de mais de 500 kg de cloridrato de cocaína Na manhã desta nesta sexta-feira (25), uma ação integrada da PF e PRF, resultou na apreensão de mais de 500 kg de cloridrato de cocaína. A PRF, com apoio da PF, abordou uma carreta carregada de milho, que trafegava nas proximidades da cidade de Várzea Grande/MT. Após minuciosa busca, os policiais localizaram um compartimento secreto (mocó), com vários tabletes de entorpecente. A droga e o condutor da carreta, foram conduzidos para a Superintendência da PF em Cuiabá para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. A ação a conjunta das forças policiais representa o incessante trabalho na repressão ao tráfico de drogas no estado de Mato Grosso e a continuidade dos trabalhos da Política Nacional Antidrogas, celebrada no período de 19 a 26 de junho.

Voltar + Política