Política 26/06/2021 07:37 Jefferson Oliveira | Estadão Mato Grosso Governo não paga emendas desde janeiro, reclama deputado O deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) participou de uma reunião na Casa Civil junto com outros deputados na manhã desta sexta-feira (25). Os parlamentares foram ao Governo para cobrar o governo pelo pagamento das emendas parlamentares, que estariam em atraso desde janeiro. Os deputados estariam preocupados porque restam poucos dias para o fim do primeiro semestre e até o momento o Governo do Estado não empenhou 'nenhum centavo' de emenda. “Ele (Governo) começou a sinalizar a possibilidade de empenhar aí em torno de 50% das emendas até mês de agosto e daí até o final do ano, o restante. Então vamos ver se esse cronograma vai ser cumprido. Ninguém recebeu esse ano, não empenhou nada, é zero. Estamos cobrando para que agilize e comece a fazer isso”, disse. Eduardo falou que a reunião foi no intuito de agilizar o repasse, tendo em vista, que logo se chega a final do ano e o governo poderia alegar que não daria tempo de fazer o pagamento das emendas. Apesar do atraso, Botelho diz que não pretende travar a projetos ou derrubar vetos do Governo como retaliação. Ainda participaram da reunião na Casa Civil, o presidente da ALMT, Max Russi (PSB), e os deputados Dilmar Dal Bosco (DEM), Janaína Riva (MDB) e Ondanir Bortolini (PSD), o "Nininho".

