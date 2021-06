Política 27/06/2021 06:22 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara e Prefeito de Alta Floresta visitam fábrica de tubos da Secretaria de Infraestrutura Secretaria de Infraestrutura já produziu mais de 80 tubos em pouco mais de um mês da reativação da fábrica O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, e o prefeito Chico Gamba (PSD) visitaram na tarde de quarta-feira (24) a fábrica de tubos da Secretaria de Infraestrutura com o objetivo de verificar o andamento dos trabalhos da fábrica dos artefatos de cimento para a drenagem de águas pluviais e canalizações principalmente nas estradas vicinais. O vereador Tuti explicou que os tubos de concreto fabricos pela Prefeitura de Alta Floresta garantem uma obra segura e durável, além de proporcionar maior economia devido ao alto grau de resistência, sobretudo, porque o município não precisa comprar o artefato de terceiros. Desde que reativou a fábrica no mês de maio a Secretaria de Infraestrutura já produziu mais de 80 tubos de concreto circulares pré-moldados em concreto armados com um metro de diâmetro. A fábrica estava desativada havia aproximadamente 10 anos.

