Política 29/06/2021 20:59 Jefferson Oliveira | Estadão Mato Grosso MDB coloca prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro como nome ao Governo Parece que o partido MDB tem mudado o seu discurso inicial de que o prefeito Emanuel Pinheiro não seria candidato ao governo no ano que vem pela sigla e já começa a projetar o nome do gestor da capital como possível candidato. Nesta segunda-feira (28), o presidente estadual do MDB, deputado federal Carlos Bezerra, classificou o nome do prefeito como forte dentro do partido e que Emanuel tem gabarito para ser governador. “O Emanuel é uma liderança expressiva prefeito da capital. Ele tem perfil e capital para isso porque é prefeito de Cuiabá. Tudo que acontece em Cuiabá reflete no estado inteiro. É normal e natural que ele pense nessa alternativa também[...] Ele é uma liderança de peso. Muito peso político dentro do partido”, falou o cacique do MDB. Bezerra classificou como importante que apareçam nomes fortes dentro do partido, pois o MDB pretende definir o ano que vem se continuará na base do governo, ou lançará um nome próprio para o cargo majoritário de governador. O deputado Romoaldo Junior, que assumiu o lugar da deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa, também disse que Emanuel é uma liderança natural dentro do MDB e descarta qualquer saída do prefeito da sigla. Inicialmente Romoaldo disse que o partido tem que apoiar o governo para o desenvolvimento de Mato Grosso, mas ressaltou que Pinheiro seria um bom nome ao Governo. Apesar disso, o deputado em exercício defende que Pinheiro permaneça como prefeito. “O Emanuel é um grande companheiro e tive a oportunidade de ser deputado com ele três vezes nesta Casa. Uma liderança do partido é o prefeito da capital, a cidade mais importante do estado de Mato Grosso. Reelegeu em uma eleição muito difícil, então normal ele pleitear o cargo”, explicou nesta terça-feira (29). O prefeito também deu seu parecer sobre a fala do cacique emedebista e disse que existe um sentimento que a sua candidatura representa e o próprio Bezerra sabe disso. Emanuel acrescentou que o deputado federal continua com sagacidade política e precisa ser respeitado pela visão extraordinária que tem. O prefeito confirmou que teria uma reunião política com Bezerra nesta terça-feira, mas não detalhou o local do encontro. Dentro do partido Emanuel encontra algumas resistências para ser candidato, como a deputada estadual Janaina Riva, que faz coro público pela não candidatura do prefeito ao cargo de governador. Emanuel sugeriu que estes deputados sejam liberados para apoiar o atual governador no ano que vem. “Nosso compromisso é com o povão, com a sociedade. Não é para servir a governo, é para servir ao povo[...] Eu até falei com ele, caso o projeto dê certo e eu seja candidato, o que não sei ainda, pois o meu compromisso é com Cuiabá, mas caso a população entenda a minha candidatura, eu disse para liberar esses deputados para votar com Mauro, que não cassamos eles e não fazemos nada e deixa eles pra lá. Quero deputado do povão comigo e renovar as forças populares na Assembleia que tenha compromisso com o povo, com servidor, com o setor produtivo”, esclareceu Emanuel pedindo a liberação dos deputados contrários a sua candidatura.

Voltar + Política